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— Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы, — заявили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что таким образом Москва осуществляет энергетический шантаж стран ЕС. К тому же, украинские энергоресурсы помогали блоку употреблять меньше российских поставок.
— И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины, — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Как уверяли на уровне Кабмина, работа пострадавшей от ракетных ударов россиян энергетической инфраструктуры будет возобновлена в понедельник-вторник.
— Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы, — заявили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что таким образом Москва осуществляет энергетический шантаж стран ЕС. К тому же, украинские энергоресурсы помогали блоку употреблять меньше российских поставок.
— И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины, — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Как уверяли на уровне Кабмина, работа пострадавшей от ракетных ударов россиян энергетической инфраструктуры будет возобновлена в понедельник-вторник.