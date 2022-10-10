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Из Молдовы в Украину отправились 17 грузовиков с гуманитарной помощью, которая будет распределена среди жителей Николаевской области.
Об этом сообщает Moldpres.
Грузовики уже пересекли границу, в доставке помощи южному региону приняли участие министр внутренних дел Ана Ревенко и министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
— Украинский народ знает, что мы с ним и что он может положиться на Республику Молдова, когда нуждается в помощи. Мы еще раз благодарим украинцев за то, что они противостоят вызовам и так мужественно борются за свою страну, — подчеркнула глава МВД Молдовы.
В эту партию помощи войдут кровати, матрасы, обогреватели палаток, спальные мешки, гигиенические наборы и продукты питания.
Ранее сообщалось, что Украина, Молдова и Румыния создали новый трехсторонний формат.
Из Молдовы в Украину отправились 17 грузовиков с гуманитарной помощью, которая будет распределена среди жителей Николаевской области.
Об этом сообщает Moldpres.
Грузовики уже пересекли границу, в доставке помощи южному региону приняли участие министр внутренних дел Ана Ревенко и министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
— Украинский народ знает, что мы с ним и что он может положиться на Республику Молдова, когда нуждается в помощи. Мы еще раз благодарим украинцев за то, что они противостоят вызовам и так мужественно борются за свою страну, — подчеркнула глава МВД Молдовы.
В эту партию помощи войдут кровати, матрасы, обогреватели палаток, спальные мешки, гигиенические наборы и продукты питания.
Ранее сообщалось, что Украина, Молдова и Румыния создали новый трехсторонний формат.