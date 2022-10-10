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Взрыв на Крымском мосту серьезно приблизил Российскую Федерацию к сценарию, в котором она теряет оккупированный полуостров.
Об этом телеканалу TV2 рассказал аналитик при Минобороны Норвегии Андерс Нильсен.
Он назвал проблемы с мостом «символическим подарком на день рождения» Владимиру Путину.
— Президент Путин был унижен и это посылает четкий сигнал о том, что существует реальный риск того, что россияне могут потерять Крым, — подчеркнул представитель норвежского министерства.
По его словам, взрыв также имел огромное военное значение, особенно в долгосрочной перспективе на несколько месяцев. Это должно ослабить российские линии поставок на южном фронте. Хотя мост не полностью разрушен, но его пропускная способность значительно снизилась.
— Россиянам не хватит важных поставок, таких как боеприпасы, бронетранспортеры, топливо и продовольствие. Это ослабление, и зимой это сильно ударит по ним, – отметил Андерс Нильсен.
Он добавил, что Украина также приблизилась к деоккупации Херсона.
— Взрыв на Крымском мосту ставит россиянам больше дилемм и усложняет успех в южной части поля боя – включая Херсонскую область, — подытожил военный аналитик.
Как указывала британская разведка, поврежденный Крымский мост повлияет на войну и коснется Путина.
Взрыв на Крымском мосту серьезно приблизил Российскую Федерацию к сценарию, в котором она теряет оккупированный полуостров.
Об этом телеканалу TV2 рассказал аналитик при Минобороны Норвегии Андерс Нильсен.
Он назвал проблемы с мостом «символическим подарком на день рождения» Владимиру Путину.
— Президент Путин был унижен и это посылает четкий сигнал о том, что существует реальный риск того, что россияне могут потерять Крым, — подчеркнул представитель норвежского министерства.
По его словам, взрыв также имел огромное военное значение, особенно в долгосрочной перспективе на несколько месяцев. Это должно ослабить российские линии поставок на южном фронте. Хотя мост не полностью разрушен, но его пропускная способность значительно снизилась.
— Россиянам не хватит важных поставок, таких как боеприпасы, бронетранспортеры, топливо и продовольствие. Это ослабление, и зимой это сильно ударит по ним, – отметил Андерс Нильсен.
Он добавил, что Украина также приблизилась к деоккупации Херсона.
— Взрыв на Крымском мосту ставит россиянам больше дилемм и усложняет успех в южной части поля боя – включая Херсонскую область, — подытожил военный аналитик.
Как указывала британская разведка, поврежденный Крымский мост повлияет на войну и коснется Путина.