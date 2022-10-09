Поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту «заденет» российского диктатора Владимира Путина, лично спонсировавшего его строительство.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены две из четырех дорожных полос. Вероятно, оккупанты возобновят проезд, но пропускная способность значительно снизится.

Разведка подчеркивает, что именно Крымский мост играл ключевую роль в опрокидывании техники на южный фронт.

— Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но какое-либо серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, повлияет на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины, — говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Крымский мост также имел особое значение для Путина, поскольку он финансировал и открывал его, а подрядчиком строительства был его друг детства Аркадий Ротенберг.

Более того, взрыв на мосту произошел через несколько часов после 70-летия российского диктатора.

Британская разведка напомнила, что в последние месяцы бывший охранник Путина, а ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов публично уверял безопасность моста.

Ранее Институт изучения войны также сообщал, что взрыв на Крымском мосту временно усугубит проблемы в логистике и поставках российской армии.

Напомним, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

В частности, они пытаются определить виновного в провале «спецоперации» в Украине,

Ранее он сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.

В то же время в российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.