Взрыв на Крымском мосту временно усугубит проблемы в логистике и поставках российской армии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, обрушение полосы автодорожного моста ограничит передвижение российских военных до тех пор, пока мост не будет отремонтирован, что заставит некоторые российские силы положиться на паромное сообщение.

При этом российские оккупанты, вероятно, по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге.

Как пишут эксперты, Кремль возложит на Минобороны проблемы взрыва на мосту и другие неудачи российских военных, чтобы снять с президента РФ Владимира Путина вину. Аналитики отмечают, что Минобороны РФ не сделало официального заявления о взрыве.

Некоторые националисты из РФ заявили, что Владимир Путин и его ближайшее оцепление не смогли немедленно отреагировать на нападение на «символический» мост, впервые выразив прямую критику в адрес президента.

Один из военных блоггеров предупредил, что если Путин не предпримет ответных действий, это «будет принято за слабость самого президента».

Другие критиковали молчание заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу взрыва из-за того, что он сделал несколько заявлений, в которых любые обстрелы Керченского моста определялись как нарушение российских «красных линий».

Пропагандисты призвали Кремль возобновить удары по украинской инфраструктуре. При этом заявлений о применении ядерного оружия в ответ не последовало.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Масштабный взрыв серьезно повредил мост через Керченский пролив, связывающий оккупированный Крым с Россией.

Кремль назначил командующего Воздушно-космическими силами России генерала армии Сергея Суровикина новым командующим оккупантов в Украине, и это назначение вызвало положительные отзывы у националистического сообщества.

Украинские силы продлили контрнаступательные операции в Харьковской и Луганской областях.

Российские войска продолжали занимать оборонительные позиции севернее Херсонской области.

Российские силы продолжали атаковать населенные пункты вокруг Бахмута, Авдеевки и западнее Донецка.

Сообщается, что украинские силы продолжили сбивать беспилотников иранского производства.

Субъекты русской Федерации встречают денежные трудности при мобилизации.

Напомним, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

В частности, они пытаются определить виновного в провале «спецоперации» в Украине,

Ранее он сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.

В то же время в российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.