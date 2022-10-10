Мобилизация, продолжающаяся в России уже около трех недель, никак не изменит ход войны в пользу Москвы.

Такова позиция у главы департамента внешней разведки Эстонии Микка Маррана.

Руководитель разведывательной службы назвал высокую мотивацию украинской армии как причину, по которой он верит, что она победит российскую армию.

— Они должны победить, потому что для Украины это война за независимость. Это не просто региональный конфликт, поэтому они очень мотивированы, — сказал шеф эстонской разведки.

Он добавил, что российские мобилизованные будут вынуждены выживать по законам Дарвина, большинство из них погибнет в первые месяцы.

— Первые призывники, прибывшие или уже прибывшие в зону боевых действий, являются самой легкой мишенью для украинцев, — подытожил Микка Марран.

Как писали СМИ, в парламенте Эстонии собрали подписи депутатов для рассмотрения вопроса о признании России государством-террористом.