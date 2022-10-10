Президент США Джо Байден прокомментировал российские ракетные удары, которые пережили украинские города сегодня, 10 октября.

Его цитирует издание Axios.

— Эти атаки убили и ранили мирных жителей и уничтожили цели, не имеющие отношения к военным. Они еще раз демонстрируют полную жестокость незаконной войны Путина против украинского народа, — подчеркнул американский лидер.

В заявлении Байдена был сделан акцент на том, что американский народ продолжит оказывать поддержку Украине до полного преимущества, США также будут «привлекать Путина и Россию к ответственности за зверства и военные преступления».

Американский президент подчеркнул, что в будущем Россия должна заплатить за все разрушения в украинских городах.

Напомним, НАТО осудило неизбирательные удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины.