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Президент США Джо Байден прокомментировал российские ракетные удары, которые пережили украинские города сегодня, 10 октября.
Его цитирует издание Axios.
— Эти атаки убили и ранили мирных жителей и уничтожили цели, не имеющие отношения к военным. Они еще раз демонстрируют полную жестокость незаконной войны Путина против украинского народа, — подчеркнул американский лидер.
В заявлении Байдена был сделан акцент на том, что американский народ продолжит оказывать поддержку Украине до полного преимущества, США также будут «привлекать Путина и Россию к ответственности за зверства и военные преступления».
Американский президент подчеркнул, что в будущем Россия должна заплатить за все разрушения в украинских городах.
Напомним, НАТО осудило неизбирательные удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины.
Президент США Джо Байден прокомментировал российские ракетные удары, которые пережили украинские города сегодня, 10 октября.
Его цитирует издание Axios.
— Эти атаки убили и ранили мирных жителей и уничтожили цели, не имеющие отношения к военным. Они еще раз демонстрируют полную жестокость незаконной войны Путина против украинского народа, — подчеркнул американский лидер.
В заявлении Байдена был сделан акцент на том, что американский народ продолжит оказывать поддержку Украине до полного преимущества, США также будут «привлекать Путина и Россию к ответственности за зверства и военные преступления».
Американский президент подчеркнул, что в будущем Россия должна заплатить за все разрушения в украинских городах.
Напомним, НАТО осудило неизбирательные удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины.