НАТО осудило массированный ракетный обстрел российских оккупантов по мирным городам Украины 10 октября.
Об этом говорится в сообщении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.
Сегодня Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе разговора генсек осудил «ужасные и неизбирательные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине».
Он также заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется.
Дмитрий Кулеба после окончания разговора со Столтенбергом также отметил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.
— Во время нашего сегодняшнего разговора генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил российские удары и заверил, что удваивает усилия по сотрудничеству с союзниками по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны и оборудованием для решения проблем со снабжением электроэнергией, — написал Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, 10 октября Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.
Взрывы произошли в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.
Российский диктатор Владимир Путин назвал утренние ракетные обстрелы Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.
Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.
НАТО осудило массированный ракетный обстрел российских оккупантов по мирным городам Украины 10 октября.
Об этом говорится в сообщении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.
Сегодня Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе разговора генсек осудил «ужасные и неизбирательные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине».
Он также заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется.
Дмитрий Кулеба после окончания разговора со Столтенбергом также отметил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.
— Во время нашего сегодняшнего разговора генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил российские удары и заверил, что удваивает усилия по сотрудничеству с союзниками по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны и оборудованием для решения проблем со снабжением электроэнергией, — написал Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, 10 октября Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.
Взрывы произошли в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.
Российский диктатор Владимир Путин назвал утренние ракетные обстрелы Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.
Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.