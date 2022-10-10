НАТО осудило массированный ракетный обстрел российских оккупантов по мирным городам Украины 10 октября.

Об этом говорится в сообщении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

Сегодня Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе разговора генсек осудил «ужасные и неизбирательные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине».

Он также заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется.

Дмитрий Кулеба после окончания разговора со Столтенбергом также отметил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.

— Во время нашего сегодняшнего разговора генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил российские удары и заверил, что удваивает усилия по сотрудничеству с союзниками по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны и оборудованием для решения проблем со снабжением электроэнергией, — написал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, 10 октября Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.

Взрывы произошли в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

Российский диктатор Владимир Путин назвал утренние ракетные обстрелы Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.

Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.