По уточненным данным, Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские защитники уничтожили 56 целей. Среди них 43 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

В понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

Российский диктатор Владимир Путин назвал утренние ракетные обстрелы Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.

Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.