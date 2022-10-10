Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.

В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter отметила, что персонал учреждения «в порядке».

Сообщение о якобы эвакуации посольств из Киева распространяется через российские Telegram-каналы и медиа Кремля, пишет Liga.net.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что с самого утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы «координировать решительный ответ» на атаки россиян: «Партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны».

Как сообщалось, немецкое дипломатическое ведомство также получило повреждения в результате массированных обстрелов Киева со стороны России.

Кроме того, во время обстрела столицы 10 октября одна из российских ракет упала вблизи посольства Румынии в Киеве.

Посольство США призвало своих граждан покинуть территорию Украины из-за обстрелов Россией.

Как сообщалось, по состоянию на 11.40 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.