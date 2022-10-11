Израиль остался единственным из государств западного мира, который до сих пор не предоставил Украине ни одно вооружение для самозащиты.

Об этом рассказал посол Украины в том же Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат сказал, что он «истощен» тем, что «умоляет Израиль изменить свою политику» относительно возможной военной помощи.

— В последние семь месяцев я умолял Израиль изменить свою политику, и я был бы рад, чтобы это произошло, но я не в состоянии принимать решения. Мы говорили с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Я не знаю, что еще предстоит, чтобы Израиль изменил свою политику, — признался представитель Украины.

Он напомнил, что, согласно опросам посольства, более 80 процентов израильтян поддерживают Украину, «но не упоминают о военной помощи из-за страха или национальной безопасности из-за российских сил в Сирии и всяких не существующих теорий заговора».

— Россия оставила там ограниченное количество солдат... поэтому угрозы Сирии нет, но израильские политики всегда используют этот мотив, чтобы не принять решение. Почему вы забываете тысячи евреев, пострадавших в Украине с начала войны? Еврейская община в Одессе и Киеве страдает, - отметил Евгений Корнийчук.

За неделю до вторжения Израиль отказался продавать Украине систему «Железный купол».