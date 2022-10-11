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Израиль остался единственным из государств западного мира, который до сих пор не предоставил Украине ни одно вооружение для самозащиты.
Об этом рассказал посол Украины в том же Израиле Евгений Корнийчук.
Дипломат сказал, что он «истощен» тем, что «умоляет Израиль изменить свою политику» относительно возможной военной помощи.
— В последние семь месяцев я умолял Израиль изменить свою политику, и я был бы рад, чтобы это произошло, но я не в состоянии принимать решения. Мы говорили с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Я не знаю, что еще предстоит, чтобы Израиль изменил свою политику, — признался представитель Украины.
Он напомнил, что, согласно опросам посольства, более 80 процентов израильтян поддерживают Украину, «но не упоминают о военной помощи из-за страха или национальной безопасности из-за российских сил в Сирии и всяких не существующих теорий заговора».
— Россия оставила там ограниченное количество солдат... поэтому угрозы Сирии нет, но израильские политики всегда используют этот мотив, чтобы не принять решение. Почему вы забываете тысячи евреев, пострадавших в Украине с начала войны? Еврейская община в Одессе и Киеве страдает, - отметил Евгений Корнийчук.
За неделю до вторжения Израиль отказался продавать Украине систему «Железный купол».
Израиль остался единственным из государств западного мира, который до сих пор не предоставил Украине ни одно вооружение для самозащиты.
Об этом рассказал посол Украины в том же Израиле Евгений Корнийчук.
Дипломат сказал, что он «истощен» тем, что «умоляет Израиль изменить свою политику» относительно возможной военной помощи.
— В последние семь месяцев я умолял Израиль изменить свою политику, и я был бы рад, чтобы это произошло, но я не в состоянии принимать решения. Мы говорили с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Я не знаю, что еще предстоит, чтобы Израиль изменил свою политику, — признался представитель Украины.
Он напомнил, что, согласно опросам посольства, более 80 процентов израильтян поддерживают Украину, «но не упоминают о военной помощи из-за страха или национальной безопасности из-за российских сил в Сирии и всяких не существующих теорий заговора».
— Россия оставила там ограниченное количество солдат... поэтому угрозы Сирии нет, но израильские политики всегда используют этот мотив, чтобы не принять решение. Почему вы забываете тысячи евреев, пострадавших в Украине с начала войны? Еврейская община в Одессе и Киеве страдает, - отметил Евгений Корнийчук.
За неделю до вторжения Израиль отказался продавать Украине систему «Железный купол».