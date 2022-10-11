Венгрия и Сербия договорились построить трубопровод для поставок российской нефти в Сербию, поскольку санкции Европейского Союза ограничивают поставки через Хорватию, заявило правительство Венгрии.

Об этом написала Al Jazeera.

Сейчас Сербия получает нефть из России по нефтепроводу JANAF из Хорватии. Но на прошлой неделе ЕС установил предел цены на нефть для морских поставок российской нефти в третьи страны в рамках санкций.

— Новый нефтепровод позволит поставлять в Сербию более дешевую нефть марки Urals, соединившись с нефтепроводом «Дружба», — написал в понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

По его словам, поставки нефти в Сербию происходили в основном по трубопроводу через Хорватию, «но это вряд ли будет возможно в будущем из-за принятых санкций».

Венгрия критиковала санкции ЕС против России. Премьер-министр Виктор Орбан говорил, что санкции «провалились, поскольку правительства в Европе разрушаются, как косточки домино». В июне Венгрия задержала финализацию пакета санкций ЕС против России, возражая против санкций в отношении патриарха Кирилла.

Перед этим Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России.