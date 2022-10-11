Кирилл Буданов и Игорь Копытин

Народный депутат Игорь Копытин и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов обсудили открытие филиала Координационного центра обращения с военнопленными в Николаеве.

Об этом Игорь Копытин сообщил в своем Телеграмм-канале.

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин является представителем Координационного штаба по обращению с военнопленными и помогает вернуть наших защитников домой. На встрече с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым они обсудили открытие филиала Координационного центра обращения с военнопленными в Николаеве.

— Это позволит работать более оперативно, быть в более тесном контакте с семьями наших военнопленных и ускорять решение вопросов обмена, – объяснил детали Игорь Копытин.

Также во время встречи Игоря Копытина с начальником ГУР МО Кириллом Будановым согласовали открытие в Николаевской области филиала центра «Хочу жить». В нем происходит сопровождение военных РФ, решивших сложить оружие и сдаться в плен.

— Отмечаю, что в отличие от страны-агрессора мы гарантируем безопасность и соблюдаем норм Женевских конвенций. Работаем дальше, – заверил народный депутат.

Ранее Игорь Копытин заявлял, что открытие в Николаеве Координационного центра обращения с военнопленными значительно расширит возможности принимать информацию от людей и информировать о ходе процессов обмена пленными.