СБУ разоблачила депутата от партии «ОПЗЖ» и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В деоккупированном Лимане контрразведка Службы безопасности задержала местную жительницу, которая добровольно согласилась сотрудничать с агрессорами.

– Установлено, что после начала полномасштабного вторжения она призвала людей поддержать захватчиков. За это оккупанты предложили ей возглавить так называемое управление труда и соцзащиты населения во временно захваченном городе, говорится в сообщении.

Также она помогала агрессорам собирать учредительные данные на участников АТО, проживавших на территории города.

— Еще один коллаборант задержан в деоккупированном Нововоскресенском Херсонской области. Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации, – рассказали в СБУ.

Злоумышленник агитировал за поддержку захватчиков, пытался заставить поселковых педагогов сотрудничать с ними, а также «сдавал» украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления.

Кроме того, СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого первого заместителя военно-гражданской администрации временно оккупированного города Олешки на Херсонщине. До этого он был депутатом местного совета от запретной партии опзж.

— Предатель присоединился к агрессорам после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе, говорится в сообщении СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.