Израиль предоставляет Украине данные разведки об иранских дронах, которые использует российская армия.

Об этом The New York Timesрассказал анонимный украинский чиновник.

Он добавил, что частная израильская фирма дает Украине спутниковые изображения позиций российских войск.

В сентябре издание Axios писало, что Украина попросила Израиль поделиться любыми разведывательными данными о сотрудничестве России и Ирана.

Ранее журналисты Politico со ссылкой на собственные источники в Конгрессе США сообщили, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности «Железный купол» (Iron Dome). Но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СМИ звучали «сигналы» о поддержке США ракетной программы Украины, но пока рано говорить о предоставлении системы «Железный купол».

Напомним, Израиль остался единственным из государств западного мира , который до сих пор не предоставил Украине ни одного вооружения для самозащиты, рассказал посол Украины в том же Израиле Евгений Корнийчук.