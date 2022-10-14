Компания Илона Маска SpaceX в сентябре направила письмо в Пентагон, где сообщила, что больше не может продолжать финансировать работу спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом пишет CNN 13 октября с ссылкой на полученные документы.

В письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Starlink в Украине.

Как утверждает компания, на оплату услуг требуется более 120 миллионов долларов США до конца этого года и около 400 миллионов долларов за следующий год.

— Мы не в состоянии дальше даровать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени, — написал Пентагону директор по государственным продажам SpaceX в сентябрьском письме.

Среди полученных документов также ранее неизвестный прямой запрос, который в июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Илону Маску относительно дополнительных почти 8000 терминалов Starlink.

Валерий Залужный высоко оценил «исключительную полезность» спутниковой связи Starlink и сказал, что украинские военные развернули около 4000 терминалов. Однако около 500 единиц уничтожаются во время боевых действий ежемесячно.

А 8 сентября старший директор по государственным продажам SpaceX обратился в Миноборону США с просьбой рассмотреть новый запрос Украины и финансирование работы Starlink.

Напомним, украинские войска сообщают о перебоях в работе устройств связи Starlink на линии фронта , что усложняет работу украинских военных по освобождению территорий.