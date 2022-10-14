Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.

Она будет проходить под видом проверки боеспособности, сообщает белорусское издание «Наша Нива».

Как отмечается, на первом этапе она не будет затрагивать крупные города, мобилизовать прежде всего сельское население. Доукомплектация боевых частей делает сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной возможным.

— Как сообщили несколько не связанных между собой источников, в Беларуси принято решение о мобилизации. Количество людей, которых планируют мобилизовать, мы пока не знаем, пишет издание.

Александр Лукашенко решил не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано на основе последствий такого решения в России. «Скрытые мобилизации» будут проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на собрание, которые в народе известны как «набор в партизаны».

Изданию достоверно известно, что повестки получают только жители небольших районов Беларуси. Большие города первой волны «скрытой мобилизации» пока не затрагивают.

— Самая большая установка на те недостающие в российской армии военно-учетные специальности, – отметил один из источников.

Напомним, что Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.