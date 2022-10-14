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Несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса NASAMS США поставят Украине уже в октябре.
Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.
— Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS: нескольких первых установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце, – сказал Алексей Резников.
По его словам, в октябре Украина также получит из Германии систему ПВО IRIS-II. Украинские защитники уже завершают обучение на нем.
Как сообщалось, по состоянию на 12 октября у России осталось 609 высокоточных ракет из 1 тысячи 844, которые были в начале полномасштабного вторжения.
Несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса NASAMS США поставят Украине уже в октябре.
Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.
— Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS: нескольких первых установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце, – сказал Алексей Резников.
По его словам, в октябре Украина также получит из Германии систему ПВО IRIS-II. Украинские защитники уже завершают обучение на нем.
Как сообщалось, по состоянию на 12 октября у России осталось 609 высокоточных ракет из 1 тысячи 844, которые были в начале полномасштабного вторжения.