Украина экспортировала уже 7,5 миллиона тонн агропродукции морем с момента выхода первого судна с украинским продовольствием в рамках «зернового соглашения».

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

15 октября из портов «Одесса» и «Южный» вышло еще 7 судов со 101 тысячой тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы. В общей сложности из украинских портов вышло 341 судно с агропродукцией, которая была отправлена в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению» . Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.