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Приоритетом в военной поддержке Украины сейчас является усиление ее противовоздушной обороны. Поэтому системы ПВО важнее поставок немецких боевых танков.
Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитируют Tagesschau и NTV .
Она отметила, что последние массированные российские атаки по Украине показали, насколько важна противовоздушная оборона.
— К счастью, половина ракетных ударов по Киеву была перехвачена, в частности, благодаря нашим поставкам оружия, — сказала министерша и анонсировала дальнейшую поддержку Украины, в частности в сфере ПВО.
Так, недавно в Украину прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T , впоследствии поступят еще три установки. При этом вопрос оснащения Украины танками Анналена Бербок считает второстепенным. Она заявила, что Украине передавали крайне нужные танки, которые поставили путем «кругового обмена».
— Кроме того, из-за того, что украинские войска продвинулись дальше на востоке, большое количество российских танков могло быть захвачено, — отметила министерша.
Напомним, что на фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.
Приоритетом в военной поддержке Украины сейчас является усиление ее противовоздушной обороны. Поэтому системы ПВО важнее поставок немецких боевых танков.
Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитируют Tagesschau и NTV .
Она отметила, что последние массированные российские атаки по Украине показали, насколько важна противовоздушная оборона.
— К счастью, половина ракетных ударов по Киеву была перехвачена, в частности, благодаря нашим поставкам оружия, — сказала министерша и анонсировала дальнейшую поддержку Украины, в частности в сфере ПВО.
Так, недавно в Украину прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T , впоследствии поступят еще три установки. При этом вопрос оснащения Украины танками Анналена Бербок считает второстепенным. Она заявила, что Украине передавали крайне нужные танки, которые поставили путем «кругового обмена».
— Кроме того, из-за того, что украинские войска продвинулись дальше на востоке, большое количество российских танков могло быть захвачено, — отметила министерша.
Напомним, что на фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.