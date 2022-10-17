Приоритетом в военной поддержке Украины сейчас является усиление ее противовоздушной обороны. Поэтому системы ПВО важнее поставок немецких боевых танков.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитируют Tagesschau и NTV .

Она отметила, что последние массированные российские атаки по Украине показали, насколько важна противовоздушная оборона.

— К счастью, половина ракетных ударов по Киеву была перехвачена, в частности, благодаря нашим поставкам оружия, — сказала министерша и анонсировала дальнейшую поддержку Украины, в частности в сфере ПВО.

Так, недавно в Украину прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T , впоследствии поступят еще три установки. При этом вопрос оснащения Украины танками Анналена Бербок считает второстепенным. Она заявила, что Украине передавали крайне нужные танки, которые поставили путем «кругового обмена».

— Кроме того, из-за того, что украинские войска продвинулись дальше на востоке, большое количество российских танков могло быть захвачено, — отметила министерша.

Напомним, что на фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.