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Украина и Турция поддерживают продолжение действия «зерновой инициативы» после 22 ноября этого года. Именно в этот день истекает срок действия договоренностей.
Об этом стороны заявили во время встречи в Совместном координационном центре в Стамбуле, передает пресс- служба Мининфраструктуры.
— Сегодня вместе с Министром обороны Турции Хулуси Акар обсудили ход реализации «зерновой инициативы». С момента старта и сегодня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода, — говорится в сообщении.
Стороны-участники «инициативы» – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие. Стороны уверяют, что пока нет никаких сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября.
Напомним, Украина экспортировала уже 7,5 миллиона тонн агропродукции морем с момента выхода первого судна с украинским продовольствием в рамках «зернового соглашения».
Украина и Турция поддерживают продолжение действия «зерновой инициативы» после 22 ноября этого года. Именно в этот день истекает срок действия договоренностей.
Об этом стороны заявили во время встречи в Совместном координационном центре в Стамбуле, передает пресс- служба Мининфраструктуры.
— Сегодня вместе с Министром обороны Турции Хулуси Акар обсудили ход реализации «зерновой инициативы». С момента старта и сегодня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода, — говорится в сообщении.
Стороны-участники «инициативы» – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие. Стороны уверяют, что пока нет никаких сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября.
Напомним, Украина экспортировала уже 7,5 миллиона тонн агропродукции морем с момента выхода первого судна с украинским продовольствием в рамках «зернового соглашения».