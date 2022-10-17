Украина и Турция поддерживают продолжение действия «зерновой инициативы» после 22 ноября этого года. Именно в этот день истекает срок действия договоренностей.

Об этом стороны заявили во время встречи в Совместном координационном центре в Стамбуле, передает пресс- служба Мининфраструктуры.

— Сегодня вместе с Министром обороны Турции Хулуси Акар обсудили ход реализации «зерновой инициативы». С момента старта и сегодня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода, — говорится в сообщении.

Стороны-участники «инициативы» – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие. Стороны уверяют, что пока нет никаких сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября.

Напомним, Украина экспортировала уже 7,5 миллиона тонн агропродукции морем с момента выхода первого судна с украинским продовольствием в рамках «зернового соглашения».