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Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и управление капитального строительства Николаевского горсовета исключили из перечня подразделений, отправивленных «в простой» на период войны.
Такое решение 11 октября принял исполком Николаевского горсовета, пишут «НикВести».
Отметим, что в мае исполнительный комитет утвердил два списка исполнительных органов городского совета. В первый вошли подразделения, в которых установили простой на период военного положения:
Во второй перечень включили продолжающие работу органы:
Таким образом, решением от 11 октября департамент энергетики и управления капитального строительства были выведены из простоя и должны возобновить свою работу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.
Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.
Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и управление капитального строительства Николаевского горсовета исключили из перечня подразделений, отправивленных «в простой» на период войны.
Такое решение 11 октября принял исполком Николаевского горсовета, пишут «НикВести».
Отметим, что в мае исполнительный комитет утвердил два списка исполнительных органов городского совета. В первый вошли подразделения, в которых установили простой на период военного положения:
Во второй перечень включили продолжающие работу органы:
Таким образом, решением от 11 октября департамент энергетики и управления капитального строительства были выведены из простоя и должны возобновить свою работу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.
Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.