Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и управление капитального строительства Николаевского горсовета исключили из перечня подразделений, отправивленных «в простой» на период войны.

Такое решение 11 октября принял исполком Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Отметим, что в мае исполнительный комитет утвердил два списка исполнительных органов городского совета. В первый вошли подразделения, в которых установили простой на период военного положения:

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета

Департамент архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета

Департамент по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета

Управление коммунального имущества Николаевского городского совета

Управление капитального строительства Николаевского городского совета

Управление архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета

Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Управление земельных ресурсов Николаевского городского совета.

Во второй перечень включили продолжающие работу органы:

Исполнительный комитет Николаевского городского совета

Администрация Заводского района Николаевского городского совета

Администрация Ингульского района Николаевского городского совета

Администрация Корабельного района Николаевского городского совета

Администрация Центрального района Николаевского городского совета

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета

Департамент финансов Николаевского городского совета

Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета

Управление здравоохранения Николаевского городского совета

Управление образования Николаевского городского совета

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

Таким образом, решением от 11 октября департамент энергетики и управления капитального строительства были выведены из простоя и должны возобновить свою работу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.

Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.

Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.