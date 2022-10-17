Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета определили ответственным за уборку мусора, образовавшегося в результате разрушений после российских обстрелов.

Такое решение принял исполком Николаевского горсовета 11 октября, пишут «НикВести».

«Определить департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета уполномоченным органом по организации и координации обращения с отходами от разрушений в понимании требований Порядка обращения с отходами, образовавшихся в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений в результате боевых действий, террористических актов, диверсий или проведением работ по ликвидации их последствий», — говорится в документе.

Напомним, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и управления капитального строительства Николаевского горсовета исключили из перечня подразделений, отправивших «в простой» на период войны.