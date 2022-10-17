|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|07:12
|Захід сонця:
|18:02
|Температура завтра:
|+18 C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|07:22
|Захід сонця
|18:03
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета определили ответственным за уборку мусора, образовавшегося в результате разрушений после российских обстрелов.
Такое решение принял исполком Николаевского горсовета 11 октября, пишут «НикВести».
«Определить департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета уполномоченным органом по организации и координации обращения с отходами от разрушений в понимании требований Порядка обращения с отходами, образовавшихся в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений в результате боевых действий, террористических актов, диверсий или проведением работ по ликвидации их последствий», — говорится в документе.
Напомним, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и управления капитального строительства Николаевского горсовета исключили из перечня подразделений, отправивших «в простой» на период войны.
Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета определили ответственным за уборку мусора, образовавшегося в результате разрушений после российских обстрелов.
Такое решение принял исполком Николаевского горсовета 11 октября, пишут «НикВести».
«Определить департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета уполномоченным органом по организации и координации обращения с отходами от разрушений в понимании требований Порядка обращения с отходами, образовавшихся в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений в результате боевых действий, террористических актов, диверсий или проведением работ по ликвидации их последствий», — говорится в документе.
Напомним, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и управления капитального строительства Николаевского горсовета исключили из перечня подразделений, отправивших «в простой» на период войны.