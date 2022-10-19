Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Мирослав Кастран стал послом Украины в Словакии. Указ о назначении датирован 18 октября. Также Владимир Зеленский назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане.