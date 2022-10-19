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Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа № 723/2022.
Как пишет РБК-Украина, дипломат в интервью казахскому блоггеру, имея в виду войну в Украине, сказал, что «чем больше мы (украинцы, — прим.) убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям».
Россия потребовала от Казахстана выслать Петра Врублевского, но Астана обвинила Москву в неподобающем тоне в отношениях между «равными стратегическими партнерами» и отклонила призыв и попросила Киев заменить посла.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа № 723/2022.
Как пишет РБК-Украина, дипломат в интервью казахскому блоггеру, имея в виду войну в Украине, сказал, что «чем больше мы (украинцы, — прим.) убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям».
Россия потребовала от Казахстана выслать Петра Врублевского, но Астана обвинила Москву в неподобающем тоне в отношениях между «равными стратегическими партнерами» и отклонила призыв и попросила Киев заменить посла.