Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО. В то же время, Израиль не планирует поставлять украинцам оружие.

Об этом он сказал в ходе встречи с послами Европейского Союза в Израиле, пишет CNN.

— Мы обратились к украинцам с просьбой поделиться информацией об их потребностях в системах ПВО. Как только мы получим эту информацию, мы сможем помочь в разработке спасательной системы раннего предупреждения гражданского населения, – сказал Бенни Ганц.

Он добавил, что хотя «Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад» и продолжит отправлять в Украину оборудование, поставки оружия не будут «из-за ряда операционных соображений».

— Мы продолжим поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как это делали ранее, — отметил Бенни Ганц.

Напомним, что министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в редком проявлении единства между деятелями коалиции и оппозиции выразили нежелание изменять политику Израиля по поводу отказа от отправки оборонного оборудования Украине.