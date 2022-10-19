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Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО. В то же время, Израиль не планирует поставлять украинцам оружие.
Об этом он сказал в ходе встречи с послами Европейского Союза в Израиле, пишет CNN.
— Мы обратились к украинцам с просьбой поделиться информацией об их потребностях в системах ПВО. Как только мы получим эту информацию, мы сможем помочь в разработке спасательной системы раннего предупреждения гражданского населения, – сказал Бенни Ганц.
Он добавил, что хотя «Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад» и продолжит отправлять в Украину оборудование, поставки оружия не будут «из-за ряда операционных соображений».
— Мы продолжим поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как это делали ранее, — отметил Бенни Ганц.
Напомним, что министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в редком проявлении единства между деятелями коалиции и оппозиции выразили нежелание изменять политику Израиля по поводу отказа от отправки оборонного оборудования Украине.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО. В то же время, Израиль не планирует поставлять украинцам оружие.
Об этом он сказал в ходе встречи с послами Европейского Союза в Израиле, пишет CNN.
— Мы обратились к украинцам с просьбой поделиться информацией об их потребностях в системах ПВО. Как только мы получим эту информацию, мы сможем помочь в разработке спасательной системы раннего предупреждения гражданского населения, – сказал Бенни Ганц.
Он добавил, что хотя «Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад» и продолжит отправлять в Украину оборудование, поставки оружия не будут «из-за ряда операционных соображений».
— Мы продолжим поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как это делали ранее, — отметил Бенни Ганц.
Напомним, что министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в редком проявлении единства между деятелями коалиции и оппозиции выразили нежелание изменять политику Израиля по поводу отказа от отправки оборонного оборудования Украине.