Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

— Я отдаю себе отчет в том, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия, — заявила Лиз Трасс.

По словам Лиз Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Напомним, ранее глава британского правительства заявляла, что будет самой большой подругой Украины.