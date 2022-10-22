Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» будет заниматься установкой временных укрытий на остановках в Николаеве.
Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета.
По заказу предприятия уже разработали техническую документацию на выполнение быстровозводимого павильона «Временное укрытие». Согласно информации системы электронных закупок ProZorro, этим занимался ФОП Григоренко за 49 тысяч 840 гривен.
Исполнительный комитет также определил места установки таких укрытий. В большинстве своем они будут располагаться в наиболее обстреливаемых армией РФ районах и остановках, где бывает больше всего людей:
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» будет заниматься установкой временных укрытий на остановках в Николаеве.
Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета.
По заказу предприятия уже разработали техническую документацию на выполнение быстровозводимого павильона «Временное укрытие». Согласно информации системы электронных закупок ProZorro, этим занимался ФОП Григоренко за 49 тысяч 840 гривен.
Исполнительный комитет также определил места установки таких укрытий. В большинстве своем они будут располагаться в наиболее обстреливаемых армией РФ районах и остановках, где бывает больше всего людей:
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.