Укрытие, установленное в Корабельном районе

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» будет заниматься установкой временных укрытий на остановках в Николаеве.

Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета.

По заказу предприятия уже разработали техническую документацию на выполнение быстровозводимого павильона «Временное укрытие». Согласно информации системы электронных закупок ProZorro, этим занимался ФОП Григоренко за 49 тысяч 840 гривен.

Исполнительный комитет также определил места установки таких укрытий. В большинстве своем они будут располагаться в наиболее обстреливаемых армией РФ районах и остановках, где бывает больше всего людей:

площадь Победы в направлении движения к мкрн Лески. рынок «Колос» по направлению движения к мкрн Лески. ул. 3 Слободская в направлении движения к мкрн Лески. ул. Соборная по направлению движения к мкрн Лески. ул. Соборная по направлению к железнодорожному вокзалу «Николаев — пассажирский». ул. Соборная по направлению движения к мкрн Северный. ул. Адмиральская в направлении движения к мкрн Северный. рынок «Колос» в направлении движения в Промзону. ост. «Промзона» конечная. просп. Богоявленский – ул. Космонавтов ост. «Автовокзал» на просп. Центральный с обеих сторон. ост. «Фуршет» по просп. Корабелов. ул. Ушакова (мкрн Балабановка). ул. Океановская (Корабельный район). ост. «Универсам» (Корабельный район). ул. Космонавтов просп. Богоявленский в направлении движения в Корабельный район. ул. 6 Слободская (по направлению движения в центр города). ул. Садовая (по направлению движения в Корабельный район). ост. «Пушкинская» (по направлению движения к Ингульскому мосту). ул. Озерная (областная больница №3) ост. «Материальные ворота» на просп. Богоявленский. просп. Центральный угол ул. Декабристов в направлении движения к мкрн Лески. ул. 2 Экипажная возле городской больницы №1. просп. Богоявленский угол ул. Театральной по направлению движения к мкрн Лески. просп. Богоявленский угол ул. Театральная по направлению движения к ул. Космонавтов. просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению движения к мкрн Лески. просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению к ул. Космонавтов. просп. Богоявленский угол ул. Авангардной по направлению движения к мкрн Лески. ост. «Автовокзал» ул. Пограничная по направлению к просп. Богоявленский. просп. Мира угол ул. Театральной в направлении движения к железнодорожному вокзалу. просп. Мира угол ул. Строителей в направлении движения к железнодорожному вокзалу. просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к рынку «Колос». просп. Мира угол ул. Южной по направлению движения к рынку «Колос». ул. Знаменская, дом. 41 в направлении движения до просп. Богоявленского.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.