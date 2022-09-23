Укрытие, которое передал одесский меценат николаевцам. Фото: Федор Бондарь/Общественное Николаев

В Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие.

Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера, сообщает «Суспільне».

Укрытие изготовлено по израильскому образцу из армированного бетона. Общий вес конструкции более 70 тонн, основная часть со стенами — 36 тонн.

Устанавливать конструкцию начали в 17:00 22 сентября, однако автокран не справился с таким весом, пришлось ждать другой. Окончили работы уже в темноте.

Внутри укрытия расположены скамейки на 18 человек. Однако благодаря системе вентиляции там могут находиться одновременно 24 человека.

Стоимость конструкции 400 тысяч гривен. На ее изготовление, согласно технологическим требованиям к железобетону, уходит около 10 дней.

Детали к укрытию привезли примерно в 16:30. Фото: Федор Бондарь/Общественное Николаев

Укрытие – подарок одесского бизнесмена и мецената Анатолия Редера. Он планировал передать конструкцию городским властям Одессы, но там чиновники решили, что Одессе она пока не так нужна, как Николаеву.

Напомним, в результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.

В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

19 августа в Харькове установили первую автобусную остановку с бетонным укрытием. В ней может разместиться до 30 человек. В помещении есть телевизор, интернет и прямая связь с диспетчером.