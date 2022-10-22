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В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий. На днях Кассационный административный суд упразднил жалобу одной из таких политсил.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил», - говорится в сообщении.
Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:
В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и организации и проведении на этих территориях фейковых «референдумов».
С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи возбудили более 80 дел, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня.
Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия в РФ.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Максим Невинчанный, избранный от уже запрещенной партии «Оппозиционная платформа — При жизни», скрылся из Украины и начал активно критиковать власть в соцсетях.
В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий. На днях Кассационный административный суд упразднил жалобу одной из таких политсил.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил», - говорится в сообщении.
Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:
В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и организации и проведении на этих территориях фейковых «референдумов».
С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи возбудили более 80 дел, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня.
Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия в РФ.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Максим Невинчанный, избранный от уже запрещенной партии «Оппозиционная платформа — При жизни», скрылся из Украины и начал активно критиковать власть в соцсетях.