В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий. На днях Кассационный административный суд упразднил жалобу одной из таких политсил.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил», - говорится в сообщении.

Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:

«Оппозиционный блок»;

«Социалисты»;

партия «Справедливости и развития»;

«Наши»;

«Государство»;

«Партия Шария»;

«Блок Владимира Сальдо»;

«Левая оппозиция»;

«Союз левых сил»;

«Оппозиционная платформа — За життя»;

«Прогрессивная социалистическая партия Украины»;

«Социалистическая партия Украины».

В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и организации и проведении на этих территориях фейковых «референдумов».

С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи возбудили более 80 дел, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня.

Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия в РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Максим Невинчанный, избранный от уже запрещенной партии «Оппозиционная платформа — При жизни», скрылся из Украины и начал активно критиковать власть в соцсетях.