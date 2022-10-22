Украинский документальный проект Хащи побывал в Николаеве и снял фильм о том, как живет город во время войны.

«Николаев – самый старый город на территории Украины, но даже из местных мало кто об этом знает. Здесь издавна жили киммерийцы, греки, литовцы, украинцы, русские впервые здесь появились в конце 18 века. Так почему российская пропаганда утверждает, что “Николаев русский город”? Почему до недавнего времени этот город в Украине имел неписаный статус пророссийского? Как Николаев стал городом героем и южным форпостом Украины? Как сегодня живет город под постоянными обстрелами и какие настроения у местного населения?», — говорится в синопсисе.

В видео команда проекта рассказала о роли истории Николаева, роли генерала Дмитрия Марченко в обороне города, ракетном ударе по Николаевской ОГА. Авторы фильма показали, как горожане живут без питьевой воды в кранах, а также последствия некоторых обстрелов Николаева.

Во время четырехдневных съемок команда несколько раз оказывалась в непосредственной близости от мест прилетов во время атак российской армии и общалась с пострадавшими.