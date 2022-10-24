Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.

Об этом сообщает The New York Times.

— Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники, — пишет газета.

Напомним, министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО. В то же время, Израиль не планирует поставлять украинцам оружие.