Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.
Об этом сообщает The New York Times.
— Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники, — пишет газета.
Напомним, министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО. В то же время, Израиль не планирует поставлять украинцам оружие.
Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.
Об этом сообщает The New York Times.
— Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники, — пишет газета.
Напомним, министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО. В то же время, Израиль не планирует поставлять украинцам оружие.