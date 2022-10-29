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В Мексике законодатели штата Тамаулипас проголосовали за легализацию однополых браков. Теперь такие союзы разрешены по всей территории страны.
Об этом пишет Independent.
Изменения в Гражданский кодекс штата приняли 23 голоса «за». 12 человек были против, а двое воздержались.
Председатель Верховного суда Артуро Залдивар приветствовал результаты голосования.
— Вся страна сияет огромной радугой. Жить с достоинством и общечеловеческими правами. Любовь есть любовь, – написал он в Twitter.
Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.
В Мексике законодатели штата Тамаулипас проголосовали за легализацию однополых браков. Теперь такие союзы разрешены по всей территории страны.
Об этом пишет Independent.
Изменения в Гражданский кодекс штата приняли 23 голоса «за». 12 человек были против, а двое воздержались.
Председатель Верховного суда Артуро Залдивар приветствовал результаты голосования.
— Вся страна сияет огромной радугой. Жить с достоинством и общечеловеческими правами. Любовь есть любовь, – написал он в Twitter.
Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.