В Мексике законодатели штата Тамаулипас проголосовали за легализацию однополых браков. Теперь такие союзы разрешены по всей территории страны.

Об этом пишет Independent.

Изменения в Гражданский кодекс штата приняли 23 голоса «за». 12 человек были против, а двое воздержались.

Председатель Верховного суда Артуро Залдивар приветствовал результаты голосования.

— Вся страна сияет огромной радугой. Жить с достоинством и общечеловеческими правами. Любовь есть любовь, – написал он в Twitter.

Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.