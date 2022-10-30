Фото: Константин и Влада Либеровы

ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там отметили, что украинская авиация ответила на осуществление россиянами 6 авиационных ударов по точкам развертывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. В командовании подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:

57 солдат;

самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона";

самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»;

гаубицы «Д-20» и «Мста-Б";

зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1";

танк;

7 единиц автобронетехники.

Кроме того, украинские военные повредили еще один российский танк и 3 единицы автобронетехники.

Корабельная группировка россиян в Черном море составляет 10 кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа «Калибр». Также в море находится один большой десантный корабль.

В ОК говорят, что под предлогом проведения подготовки к обороне в Новой Каховке, российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье Днепра. Такие мероприятия продолжаются по другим населенным пунктам правобережья.

Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».