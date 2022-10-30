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ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там отметили, что украинская авиация ответила на осуществление россиянами 6 авиационных ударов по точкам развертывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.
Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. В командовании подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:
Кроме того, украинские военные повредили еще один российский танк и 3 единицы автобронетехники.
Корабельная группировка россиян в Черном море составляет 10 кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа «Калибр». Также в море находится один большой десантный корабль.
В ОК говорят, что под предлогом проведения подготовки к обороне в Новой Каховке, российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье Днепра. Такие мероприятия продолжаются по другим населенным пунктам правобережья.
Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».
ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там отметили, что украинская авиация ответила на осуществление россиянами 6 авиационных ударов по точкам развертывания противовоздушной обороны, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники.
Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. В командовании подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:
Кроме того, украинские военные повредили еще один российский танк и 3 единицы автобронетехники.
Корабельная группировка россиян в Черном море составляет 10 кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа «Калибр». Также в море находится один большой десантный корабль.
В ОК говорят, что под предлогом проведения подготовки к обороне в Новой Каховке, российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье Днепра. Такие мероприятия продолжаются по другим населенным пунктам правобережья.
Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».