Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Об этом пишет "Радио Свобода" .

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы «совершенно возмутительным». Глава американского государства отметил, что такой шаг РФ усугубит голод и что «нет никаких причин это делать».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении 29 октября призвал Москву «восстановить свое участие в инициативе», добавив, что с конца июля соглашение позволило экспортировать более 9 миллионов метрических тонн зерна и «снизить цены по всему миру, что было критически важным для стран с низким и средним уровнем дохода».

Напомним, 29 октября Министерство обороны России заявило о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение ведомство объяснило якобы взрывами в Севастополе в тот день.