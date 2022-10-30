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Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Об этом пишет "Радио Свобода" .
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы «совершенно возмутительным». Глава американского государства отметил, что такой шаг РФ усугубит голод и что «нет никаких причин это делать».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении 29 октября призвал Москву «восстановить свое участие в инициативе», добавив, что с конца июля соглашение позволило экспортировать более 9 миллионов метрических тонн зерна и «снизить цены по всему миру, что было критически важным для стран с низким и средним уровнем дохода».
Напомним, 29 октября Министерство обороны России заявило о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение ведомство объяснило якобы взрывами в Севастополе в тот день.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Об этом пишет "Радио Свобода" .
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы «совершенно возмутительным». Глава американского государства отметил, что такой шаг РФ усугубит голод и что «нет никаких причин это делать».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении 29 октября призвал Москву «восстановить свое участие в инициативе», добавив, что с конца июля соглашение позволило экспортировать более 9 миллионов метрических тонн зерна и «снизить цены по всему миру, что было критически важным для стран с низким и средним уровнем дохода».
Напомним, 29 октября Министерство обороны России заявило о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение ведомство объяснило якобы взрывами в Севастополе в тот день.