В Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной тому в ведомстве назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

В российском Минобороны заявили, что базировавшиеся в Севастополе корабли якобы были вовлечены в «обеспечение безопасности зернового коридора», пишет НВ.

« С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, привлеченных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — идет заявлении Минобороны РФ.

В Украине уже отреагировали на заявление россиян о выходе из зерновых соглашений. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия «продовольственным шантажом» и отметил, что заявления о « теракт» в Севастополе является выдумкой.

« Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — написал Ермак в соцсетях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия блокирует зерновую инициативу под ложным предлогом.

« Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательства», - написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей.

Оккупационная « власть» заявила о « атаку беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы « отбивают российские корабли». Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты», а «ситуация под контролем».

Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил " незначительные повреждения» морской тральник Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральнике».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.