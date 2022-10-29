В Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной тому в ведомстве назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.
В российском Минобороны заявили, что базировавшиеся в Севастополе корабли якобы были вовлечены в «обеспечение безопасности зернового коридора», пишет НВ.
« С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, привлеченных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — идет заявлении Минобороны РФ.
В Украине уже отреагировали на заявление россиян о выходе из зерновых соглашений. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия «продовольственным шантажом» и отметил, что заявления о « теракт» в Севастополе является выдумкой.
« Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — написал Ермак в соцсетях.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия блокирует зерновую инициативу под ложным предлогом.
« Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательства», - написал Кулеба в Twitter.
Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей.
Оккупационная « власть» заявила о « атаку беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы « отбивают российские корабли». Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты», а «ситуация под контролем».
Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил " незначительные повреждения» морской тральник Иван Голубец.
В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральнике».
В Минобороны РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота. Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области.
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Британию в совершении «серии терактов в отношении РФ» в Черном и Балтийском морях. Она заявила о якобы « Прямое участие британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь» и объявила о намерении РФ поднять этот вопрос в Совбезе ООН.
В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности британцев к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали « фальшивыми заявлениями эпического масштаба».
22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.
Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал, в том числе на предмет оружия.
Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в украинские порты.
Согласно договору «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники « не могут приближаться к гуманитарному коридору».
Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продолжена.
В Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной тому в ведомстве назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.
В российском Минобороны заявили, что базировавшиеся в Севастополе корабли якобы были вовлечены в «обеспечение безопасности зернового коридора», пишет НВ.
« С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, привлеченных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — идет заявлении Минобороны РФ.
В Украине уже отреагировали на заявление россиян о выходе из зерновых соглашений. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия «продовольственным шантажом» и отметил, что заявления о « теракт» в Севастополе является выдумкой.
« Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — написал Ермак в соцсетях.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия блокирует зерновую инициативу под ложным предлогом.
« Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательства», - написал Кулеба в Twitter.
Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей.
Оккупационная « власть» заявила о « атаку беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы « отбивают российские корабли». Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты», а «ситуация под контролем».
Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил " незначительные повреждения» морской тральник Иван Голубец.
В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральнике».
В Минобороны РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота. Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области.
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Британию в совершении «серии терактов в отношении РФ» в Черном и Балтийском морях. Она заявила о якобы « Прямое участие британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь» и объявила о намерении РФ поднять этот вопрос в Совбезе ООН.
В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности британцев к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали « фальшивыми заявлениями эпического масштаба».
22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.
Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал, в том числе на предмет оружия.
Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в украинские порты.
Согласно договору «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники « не могут приближаться к гуманитарному коридору».
Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продолжена.