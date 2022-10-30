Жителям оккупированных территорий российские военные запретили переводить часы на зимнее время.

Об этом говорится в сообщении мэра Мелитополя Ивана Федорова в телеграмме 30 октября.

По его словам, таким образом, армия РФ, удерживая украинцев в заложниках, «пытается оторвать их от Родины».

— Существование вне реальности и в вымышленном диктатором мире – фирменный стиль России. Диктатору из Кремля никак не понять, что наши люди с нами, несмотря на запугивание и все их нелепые требования. А вот время оккупантов подходит к концу. Победа уже близка, – подчеркнул он.

Напомним, 30 октября в 4 часа по киевскому времени Украина перешла на зимнее время : стрелки часов перевели на один час назад.

Смена времени в Украине происходит вместе со всем Европейским союзом и большинством стран Европы дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября возвращается на зимнее, то есть свое стандартное поясное время.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года.