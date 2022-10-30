На юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— В течение ночи наша авиация нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны врага, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 70 задач, – говорится в сообщении.

Потери врага в результате нанесенных по нему ударов доразведываются.

Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.