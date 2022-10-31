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В Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
В связи с этим николаевцы просят пройти опрос — ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева.
— Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией обновления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана, отметил мэр города Александр Сенкевич.
Как известно, в Николаеве уже началась работа по разработке нового генерального плана . Сейчас обсуждают то, как будет выглядеть город после завершения войны.
Стоит отметить, что в марте 2021 года николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что новый генеральный план города должен быть принят в течение полугода до сентября 2021 года.
Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.
Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.
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В Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
В связи с этим николаевцы просят пройти опрос — ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева.
— Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией обновления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана, отметил мэр города Александр Сенкевич.
Как известно, в Николаеве уже началась работа по разработке нового генерального плана . Сейчас обсуждают то, как будет выглядеть город после завершения войны.
Стоит отметить, что в марте 2021 года николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что новый генеральный план города должен быть принят в течение полугода до сентября 2021 года.
Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.
Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.