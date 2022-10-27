В Николаеве уже началась работа по разработке нового генерального плана. Сейчас обсуждают то, как будет выглядеть город после завершения войны.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в интервью «Громадському».

Напомним, что в Николаеве стартовал опрос горожан, их просят ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева.

Городской голова отмечает, что опрос прошли уже многие. Эти данные будут анализироваться. Результаты того, каким горожане видят свой город, будут представлены впоследствии.

— Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться война. Сейчас идет подготовка, дальше будут наняты профессиональные архитекторы и так далее заниматься этим вопросом. Финансирование зарубежное от наших партнеров, — сообщил мэр.

Мэр напомнил, что Генеральный план уже давно должны были изменить, но с депутатским корпусом «не пришли к согласию». Он надеется, что с помощью иностранных партнеров смогут его утвердить.

— Сегодня мы уже обсуждаем в рабочих группах и с нашими иностранными партнерами то, что, может, мы не будем отстраивать одну, вторую, третью разрушенную школу на тех же местах. Может случиться так, что вместо трех будут построены две большие и современные школы, организован подвоз детей или строительство новых дорог. Мы хотим, чтобы люди, которые занимаются этим профессионально и занимались планированием городов и пространства за границей, помогли нам это сделать в Николаеве за деньги европейских налогоплательщиков, — рассказал он.

Между тем Александр Сенкевич отмечает, что после войны хотел бы видеть в городе больше зеленых зон, общественного пространства и велодорожек.

Стоит отметить, что в марте 2021 года николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что новый генеральный план города должен быть принят в течение полугода до сентября 2021 года.

Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.

Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.