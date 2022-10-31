Президент России Владимир Путин, скорее всего, попытается продолжить обычные военные операции в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины, которое, как он ожидает, произойдет этой зимой.

Об этом пишет в своем новом отчете американский Институт изучения войны ( ISW ).

Исследователи указывают, что Владимир Путин, вероятно, не оставил надежды достичь своих «максималистских целей» в Украине с помощью обычных военных средств, которые он использует параллельно с усилиями сломить волю Украины к борьбе и волю Запада продолжать поддерживать Киев.

— После завершения российской частичной мобилизации резервистов убедительно свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать воевать в 2023 году, а не рассчитывать на то, чтобы обеспечить определенное прекращение огня или эскалацию таким образом, чтобы завершить войну на его условиях. Он заплатил очень высокую внутреннюю цену за эти мобилизационные усилия побегом сотен тысяч россиян в другие страны, беспрецедентными протестами и столь же беспрецедентной критикой деятельности российской армии и российского правительства, говорят исследователи.

Кроме того, исследователи отмечают, что на дальнейшие действия Владимира Путина будет влиять то, удастся ли ему, как он рассчитывает, «взломать волю Европы путем прекращения поставок российских энергоносителей в течение зимы» и остановить поставки западной помощи Украине.

— Европейские правительства демонстративно подготовили свое население к тяжелой зиме, сделали лучшие запасы энергии и установили условия для уменьшения потребления энергии даже со значительными экономическими затратами. Эти действия сигнализируют о том, что европейские лидеры готовы к такому давлению, с которым они могут столкнуться в начале холодного времени года. Путин может надеяться, что они не смогут противостоять этому давлению всю зиму, говорится в отчете.

Учитывая это, Владимир Путин будет решать или отправлять весной новых российских военных на войну, или действовать иным образом.

— Путин вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, если только неожиданный провал российской армии не позволит украинским силам совершать неконтролируемое продвижение по всему фронту. Такая ситуация возможна, но маловероятна. Очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Путин, скорее всего, будет продолжать намекать на возможность тактического использования Россией ядерного оружия и нападений на НАТО, однако это будет частью его усилий сломить волю Запада по продолжению поддержки Украины, – заявили в ISW.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал недавние российские атаки в Украине еще одним признаком отчаяния российского президента Владимира Путина, но, по его словам, тот не готов к содержательной дипломатии.