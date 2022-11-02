Составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 понятие «пермакризис».

Об этом сообщает BBC .

Это слово означает постоянный кризис и описывает чувство жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности.

Представитель Collins Dictionary Алекс Бикрофт заявил, что именно это слово лучше всего подытоживает, «насколько ужасен был 2022 год для многих людей».

— Язык отражает то, что происходит в обществе и мире в целом, особенно в этом году, когда один вызов следует за другим, — отметил он.

По его словам, люди могут постоянно находиться в состоянии неопределенности и беспокойства после того, как «пережили потрясения, вызванные Brexit, пандемией, суровой погодой, войной РФ в Украине, политической нестабильностью, энергетическим давлением и кризисом стоимости жизни».

Напомним, к специалистам психологического профиля, работающим в системе здравоохранения, с начала войны обратилось 650 тысяч украинцев .