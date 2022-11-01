Российские оккупанты разрушили каменные кресты на территории Олешковского храма. Территория пригодилась коллаборантам.
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук.
— Эти колонны с крестами, в центре Олешки на участке храма, были установлены задолго до того, как я стал городским головой. По-разному относились жители города к этим крестам у храма. Не скрою были и негативные отзывы. Поскольку Украина была и является правовым государством, демонтаж по беспределу был невозможен, потому что в правовом государстве имущество защищают законы Украины. Появилась оккупационная «власть», живущая и работающая по своим «законам» и понятиям. Мы видим результат беззакония и беспредела, – говорит городской голова.
По информации городского головы, территорию храма расчищают по приказу коллаборантов. Им для чего-то понадобилась земля у центра города.
Напомним, около полуночи 1 ноября войска РФ обстреляли Николаев , в частности, попали в жилые дома и лицей.
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Российские оккупанты разрушили каменные кресты на территории Олешковского храма. Территория пригодилась коллаборантам.
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук.
— Эти колонны с крестами, в центре Олешки на участке храма, были установлены задолго до того, как я стал городским головой. По-разному относились жители города к этим крестам у храма. Не скрою были и негативные отзывы. Поскольку Украина была и является правовым государством, демонтаж по беспределу был невозможен, потому что в правовом государстве имущество защищают законы Украины. Появилась оккупационная «власть», живущая и работающая по своим «законам» и понятиям. Мы видим результат беззакония и беспредела, – говорит городской голова.
По информации городского головы, территорию храма расчищают по приказу коллаборантов. Им для чего-то понадобилась земля у центра города.
Напомним, около полуночи 1 ноября войска РФ обстреляли Николаев , в частности, попали в жилые дома и лицей.