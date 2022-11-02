С 2 ноября в приложении «Действие» можно купить еще одну военную облигацию – «Бердянск».

Об этом сообщили в пресс-службе «Действия».

Дата выплаты новых ценных бумаг – 10 мая 2023 года. Процентная ставка – 14%.

— Каждая купленная облигация приближает оккупированные территории к освобождению и поддерживает нашу экономику, — отметили в «Действии».

Также там сообщили, что облигации «Крым» и «Луганск» уже распроданы.

Напомним, Укрпочта начала голосование за лучший эскиз рождественской почтовой марки.