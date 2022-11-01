Укрпочта начала голосование за лучший эскиз рождественской почтовой марки.

Об этом сообщается на странице государственного почтового оператора в Facebook .

В финал вышли пять работ: «Детские мечты», «Рождественники и украинский воин», «Счастье — это быть вместе», «Разъединенные войной» и «Под защитой Святого Николая».

Эскиз, набравший наибольшее количество голосов, изобразят на рождественской почтовой марке.

Голосование стартовало сегодня, 1 ноября, на страницах «Укрпочты» в социальных сетях Facebook и Instagram и продлится до 08:00 4 ноября. Результаты будут обнародованы 7 ноября в Facebook.

Конкурс эскизов на создание рождественской почтовой марки продолжался с 15 по 25 октября. Один участник мог предоставить не более 5 работ. Рисунок должен содержать главные символы Рождества и Нового года, традиционные украинские праздничные атрибуты, а также национальный колорит.

По словам генерального директора «Укрпочты» Игоря Смилянского, нынешние новогодние праздники из-за войны приобрели

особых смыслов и ценностей, и именно поэтому они предложили иллюстраторам, художникам и дизайнерам создать пророческую марку.

— Выпуск рождественской марки был традицией в «Укрпочте», а в этом году это еще и наша обязанность. Обязанность пронести сквозь войну лучик мирной жизни, в котором есть семейные праздники и традиции, и к которому мы все обязательно вернемся после победы Украины, — объяснил Игорь Смилянский.

Напомним, «Укрпочта» объявила предзаказ на тематический почтовый набор , посвященный Крымскому мосту.