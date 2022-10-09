«Укрпочта» объявила предзаказ на тематический почтовый набор, посвященный Крымскому мосту.

Об этом говорится в сообщении АО Facebook.

— Открываем предзаказ на почтовый выпуск «Крымский мост на бис!». Набор включает в себя марковый лист, художественный конверт и открытку, — говорится в сообщении.

Тираж марок составит 7 млн экземпляров, номинальная стоимость - 18 грн.

Автор эскиза новой марки — Юрий Шаповал.

В качестве иллюстрации выбрана сцена из известного фильма, дополненная «несколькими яркими деталями».

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.