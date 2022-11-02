Российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.

Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, пишет Радио Свобода .

— Сегодня оккупационные войска основное внимание уделяют построению защитных сооружений на левобережье Херсона, в частности в Новой Каховке. Речь идет об окопах, соответствующих укреплениям с целью обороны в дальнейших боях с Вооруженными силами Украины. Соответственно проводится целый ряд принудительных действий, связанных с тем, чтобы освободить территорию от населения гражданского, – сказал он.

Вместе с этим, утверждает мэр, оккупанты требуют отселяться жителей улиц, расположенных у самого Днепра.

- Оккупанты всем говорят покинуть свои жилые дома, а в таких населенных пунктах как Корсунка и Днепряне, там берег, там копаются эти окопы с целью недопущения переправы с правой стороны наших войск, - добавил Владимир Коваленко.

Он отметил, что аналогичная ситуация происходит в соседних Каховке и Горностаевке.

По данным Владимира Коваленко, общее количество общества в начале войны насчитывало до 65 тысяч человек, из которых 49-50 тыс. проживали в Новой Каховке. Сегодня, говорит он, общая численность оставшихся на территории общины людей – до 15 тысяч.

Напомним, российские оккупанты разрушили каменные кресты на территории Олешковского храма. Территория пригодилась коллаборантам.