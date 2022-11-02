В Херсонской области мэр оккупированных Олешек призвал жителей как можно быстрее эвакуироваться из-за угрозы боевых действий на территории города.

Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук.

— Из заявлений так называемых руководителей оккупационной власти мы понимаем, что большая часть территории Олешковской ТГ будет превращена в плацдарм для ведения боевых действий. Я лично и большинство жителей общества против всех незаконных действий оккупантов. Все мы знаем цену каждому квадратному метру наших домов и всему тому, что нелегким трудом зарабатывали всю жизнь. Но! Нас подвели к выбору – нелегкая жизнь в эвакуации или смерть в своих домах. «Освободители» не дают иного выбора. Сделайте все, чтобы выжили вы и ваши семьи, – написал Евгений Рыщук.