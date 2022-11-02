Российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных, утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Об этом он сказал в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья».

— В Геническом сейчас находится очень много войск РФ. Они начали стягивать туда своих военных и как раз Геническ они начали первым использовать в качестве базы обучения для этих мобилизованных, которые едут из РФ. Они едут в Геническ, там останавливаются, их расселяют сейчас на Арабатской стрелке, там, где базы отдыха. Но больше туда ближе к Стрелковому. Там они проводят столь быстрые курсы обучения и их отправляют в сторону фронта, в сторону левого берега Днепра и правого берега, – говорит депутат.

Сергей Хлань также сообщил, что мобилизованные также отправляются строить фортификационные сооружения вдоль реки Днепр на Херсонщине.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, редакция не может получить официального подтверждения озвученных показаний или независимо их проверить.

Напомним, в Херсонской области жителей оккупированных Олешек призывают как можно быстрее эвакуироваться из-за угрозы боевых действий на территории города.