В Верховной Раде Украины зарегистрировали заявление об отставке министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Об этом 2 ноября сообщил представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук.

О том, что Алексей Чернышев может быть уволен с нынешней должности еще 1 ноября, сообщил народный депутат, член фракции «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, голосование по этому вопросу должно состояться уже в «ближайшую пленарную неделю».

Как утверждает Ярослав Железняк, отставка Алексея Чернышева связана с «его переходом на новую должность».

Сам Алексей Чернышев свое возможное увольнение с должности министра развития общин и территорий и дальнейшее назначение пока не комментировал.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз» Украины вместо Юрия Витренко возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.